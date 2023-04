Portugal perde com a França e falha apuramento para Europeu sub-19

A seleção portuguesa feminina de futebol falhou esta terça-feira a qualificação para o Europeu de sub-19, ao perder diante da França, por 2-1, na terceira e última jornada da Ronda de Elite, em jogo disputado em Amarante.

Samoura, aos 79 minutos, marcou o golo da vitória francesa que tirou Portugal do Europeu, depois da Lara Costa, aos 38, ter empatado para o combinado luso, em resposta ao tento inaugural de Haugou (20).

As duas equipas chegaram ao derradeiro jogo com os mesmos pontos, mas Portugal tinha mais um golo marcado e o empate também garantia a qualificação. Talvez por isso as gaulesas entraram muito fortes no jogo, impondo um ritmo elevado, com grande intensidade na circulação, levando a bola com facilidade aos dois corredores, e com isso conseguiam limitar a ação lusa ao seu meio campo defensivo.

Elimbi e Rastoche, aos oito e 11 minutos, respetivamente, ficaram perto de adiantar a França no marcador, o que viria a acontecer, de forma natural, aos 20, por Haugou, num remate desviado para o 'ferro' por Catarina Potra, com a juíza italiana a apontar, em seguida, para o centro do terreno.

O combinado luso reagiu bem à desvantagem e consegui-o a partir do momento em que passou a ter bola, a única maneira possível de contrariar o maior poderio físico das adversárias. Com bola, Portugal forçava as francesas ao erro e, numa dessas ocasiões, aos 38 minutos, a insistência de Maria Ferreira na esquerda rendeu um canto e da sua marcação, ao segundo poste, resultou o empate: Catarina Mairos cabeceou ao 'ferro', mas, na recarga, Lara Costa teve cabeça para empatar o jogo. O resultado voltava a servir Portugal e obrigava as francesas novamente a subir linhas e a pressionar na busca da vitória.

A França, como se esperava, teve mais bola, mas sem conseguir dominar como tinha feito no primeiro tempo, conseguindo, só por uma vez, aos 76 minutos, importunar Catarina Potra, mais forte no duelo com Samoura, que surgiu isolada, após erro defensivo. As duas jogadoras voltaram a encontrar-se três minutos depois, mas, desta feita, Samoura, com um remate cruzado, conseguiu bater a guarda-redes portuguesa e recolocar a França no Europeu.

Antes deste decisivo lance, Portugal queixou-se de uma falta na área francesa sobre Maria Ferreira, mas a reclamação não foi validada pela árbitra italiana.

Portugal integrou o grupo A3, juntamente com as seleções da França, Roménia e Hungria, e somente a primeira classificada era apurada para a fase final do Europeu, que irá decorrer na Bélgica, entre os dias 13 e 30 de julho.

Jogo no estádio Municipal de Amarante.

Portugal -- França, 1-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Haugou, 20 minutos.

1-1, Lara Costa, 38.

1-2, Samoura, 79.

Equipas:

- Portugal: Catarina Potra, Joana Silva, Gabriela Vinhas, Ana Pinto, Catarina Mairos (Daniel Santos, 71), Letícia Almeida, Lara Costa (Nádia Bravo, 79), Maria Ferreira, Inês Simas, Cristiana Martins (Ana Ferreira, 71) e Serena Duarte (Matilde Silva, 84).

(Suplentes: Íris Esgueirão, Sara Cartaxo, Nádia Bravo, Beatriz Nogueira, Matilde Silva, Raquel Varajão, Daniel Santos, Iara Gonçalves e Ana Ferreira).

Treinador: Carlos Sacadura.

- França: Inês Marques, Haelewyn, Rastocle, Samoura, Bogaert, Sylla, Neller, Fontaine, Haugou (Chossenotte, 70), Ribadeira e Elimbi (Liaigre, 65).

(Suplentes: Belhadj, Seguin, Delacellery, Liaigre, Alice Marques, Bensalem, Benera, Lucie Calba e Chossenotte).

Treinador: Sandrine Ringler.

Árbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi (Itália).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ribadeira (83), Catarina Potra (90+5) e Liaigre (90+6.

Assistência: 2.322 espetadores.