Portugal perde com Inglaterra por 5-1 em torneio triangular feminino de sub-16

A seleção portuguesa de futebol feminino de sub-16 foi derrotada esta terça-feira pela sua congénere inglesa por 5-1, no segundo e último jogo de um torneio triangular de preparação, que decorreu em Inglaterra.

Em St George's Park, o centro de estágio da federação inglesa, localizado em Burton upon Trent, Alice Reto apontou, aos 48 minutos, o único golo luso numa altura em que as inglesas venciam por 1-0, depois de Lia Vivienne ter convertido um penálti (10).

A equipa da casa desfez o empate aos 75', por intermédio de Michele Agyemang, que bisou aos 86, depois de Rubi Seaby ter marcado aos 80'. Já em tempo de descontos (90'+4) Laila Harbert fechou a contagem para as inglesas.

No sábado, a equipa comandada por Susana Bravo, que prepara a participação no Torneio de Desenvolvimento da UEFA, venceu a Bélgica por 1-0, no primeiro jogo do torneio.