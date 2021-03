Portugal recebe a Rússia no Restelo rumo ao Euro'2022 de futebol feminino

O primeiro jogo playoff da Seleção Nacional feminina com a Rússia, de acesso ao Euro'2022, vai decorrer no estádio do Restelo, em Lisboa, enquanto a segunda mão decorrerá em Moscovo.

O desafio em solo luso principia às 18h30 de 9 de abril, enquanto o encontro decisivo será disputado quatro dias mais tarde na Sapsan Arena, do FC Kasanka, clube satélite do Lokomotiv de Moscovo.

Portugal luta pela segunda presença na fase final do Campeonato da Europa, após a participação inédita no Euro'2017, na Holanda.

Esta é a quarta vez que a seleção, liderada por Francisco Neto, chega a um playoff de acesso, sendo que no de 2016 conseguiu a qualificação histórica ao ultrapassar a Roménia com 0-0 em Portugal e 1-1 fora.