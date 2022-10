Portugal faz parte de um lote de dez seleções que vai lutar pelas três vagas ainda em aberto para a fase final do Mundial’23, através de um playoff intercontinental a disputar entre 17 e 23 de fevereiro do próximo ano na Nova Zelândia. Além de Portugal, estarão presentes Taiwan, Tailândia, Camarões, Senegal, Haiti, Panamá, Chile, Paraguai e Papua-Nova Guiné.O sorteio decorrerá na sexta-feira e Portugal vai ficar na posição A1, como cabeça de série, por ser a seleção com melhor ranking entre as dez. As portuguesas jogarão a final do Grupo A com o vencedor da meia-final entre as posições A2 e A3, estando assim só a um jogo do Mundial. Antes dessa final, a Seleção realizará um particular, em princípio, com a Nova Zelândia.