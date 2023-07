Portugal-Ucrânia a caminho de esgotar

O Portugal-Ucrânia, agendado para sexta-feira, no Bessa, pode ser o primeiro jogo feminino disputado num grande estádio a ter lotação esgotada.A três dias daquela que será a 'despedida' da Seleção Nacional feminina antes de partir para o Campeonato do Mundo, a FPF informou que já só restam cerca de 3 mil lugares à venda disponíveis na bilheteira Meo-blueticket e bilheteira FPF.A lotação do Estádio do Bessa será ligeiramente superior a 23 mil lugares uma vez que algumas zonas de visibilidade reduzida não estarão disponíveis.Recorde-se que a maior assistência num jogo da Seleção Nacional feminina foi de 11.055 espectadores registado noutro encontro de preparação de Portugal, com o País de Gales, realizado no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.