Portugal vai ter de jogar um playoff intercontinental para marcar presença no Mundial'2023 feminino

Portugal venceu a Islândia no playoff de apuramento para o Mundial, em Paços de Ferreira, por 4-1, ficando na expectativa de qual seria a sua sorte para figurar pela primeira vez na prova maior de seleções da FIFA. Mas ainda não é desta: a Seleção Nacional será obrigada a jogar um playoff intercontinental.Tudo poderia ter ficado resolvido com uma derrota da Suíça, que não sucedeu. As helvéticas até estiveram a perder mas levaram de vencido o País de Gales, no prolongamento, por 2-1.As contas finais ficaram reservadas para o Escócia-Rep. Irlanda, disputado a partir das 20 horas, ao contrário dos outros dois encontros, com apito inicial agendado para as 18h.Para azar luso, as irlandesas venceram na Escócia (0-1) face ao golo de Amber Barrett, aos 72 minutos, o que relega Portugal para um playoff intercontinental que terá lugar em fevereiro. Taipé, Tailândia, Camarões, Senegal, Haiti, Panamá, Paraguai, Chile ou Papua Nova Guiné são possíveis adversários da equipa de Francisco Neto que quer marcar presença no primeiro Mundial.O Mundial'2023 terá lugar entre julho e agosto, na Austrália e Nova Zelândia. Será também num desses países que Portugal atuará no playoff.