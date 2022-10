Portugal vence no arranque do apuramento para o Euro sub-17

Portugal venceu esta quarta-feira por 1-0 a Suécia nas Caldas da Rainha, em jogo da primeira jornada da primeira fase de apuramento para o Europeu feminino de futebol sub-17, estando já apurado para a segunda ronda desta qualificação.

Um golo de Leonete Maísa, aos 45 minutos, permitiu às comandadas por Marisa Gomes levarem de vencida as suecas.

Esta fase permite decidir se a equipa das quinas vai jogar, na próxima ronda, na Liga A ou B da qualificação, e as lusas voltam a jogar no sábado contra a Escócia, de novo nas Caldas da Rainha, fechando no dia 25 de outubro, terça-feira, com os Países Baixos, em Óbidos.