Portugal vence País de Gales em jogo de preparação

Um golo de Carole Costa, a três minutos do fimal, permitiu este sábado à seleção portuguesa feminina de futebol vencer o País de Gales, por 1-0, em jogo de preparação realizado em Rio Maior.Depois da derrota, por 1-0, com os Estados Unidos, no primeiro de três jogos de preparação, a formação orientada por Francisco Neto entrou tímida no jogo, permitindo ao País de Gales dominar os minutos iniciais e passar mais tempo no meio campo português, embora sem construir jogadas de golo.A chuva que começou a cair a meio da primeira parte não ajudou ao futebol praticado, feito sobretudo no centro do terreno e com muitas perdas de bola, mas serviu pelo menos para mostrar uma equipa portuguesa mais desinibida.A equipa das quinas dominou mesmo o último quarto de hora, a começar num lance em que as jogadoras portuguesas e o público de Rio Maior ficaram a pedir penálti por mão de uma galesa dentro da área.A árbitra mandou seguir, mas o lance pareceu dar força à equipa portuguesa que nos últimos minutos do primeiro tempo dispôs de dois livres com relativo perigo para a baliza adversária.A segunda parte começou com Gales a pressionar a defesa portuguesa e Natasha Harding, aos 50 minutos, teve a primeira grande oportunidade do jogo, mas Inês Pereira respondeu com uma boa defesa.Portugal pareceu melhor fisicamente e, aos poucos, foi tomando conta do jogo. Aos 82 minutos, a equipa lusa teve duas boas oportunidades de inaugurar o marcador, mas ambas terminaram pela linha de fundo.Até que, a três minutos do final do tempo regulamentar, Carole Costa conseguiu finalmente descobrir o caminho das redes adversárias, fazendo um belo golo, que ditou a vitória portuguesa por 1-0.Portugal e o País de Gales voltam a defrontar-se terça-feira, 13 de novembro, às 15:00, na Cova da Piedade.Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior.Portugal -- País de Gales, 1-0.Ao intervalo: 0-0.Marcadora:1-0, Carole Costa, 87 minutos.Equipas:- Portugal: Inês Pereira, Diana Gomes, Sílvia Rebelo, Andreia Norton (Carolina Mendes, 83), Laura Luís (Telma Encarnação, 58), Ana Capeta (Vanessa Marques, 58), Ana Leite (Tatiana Pinto), Fátima Pinto (Diana Silva, 58), Dolores Silva, Carole Costa e Monique Gonçalves (Jéssica Silva, 46).(Suplentes: Patrícia Morais, Rute Costa, Mónica Mendes, Matilde Fidalgo, Vânia Duarte, Patrícia Morais e Anita Santos).Treinador: Francisco Neto.- País de Gales: Laura O'Sullivan, Ffion Morgan (Megan Wynne, 88), Gemma Evans, Sophie Ingle, Nadia Lawrence, Natasha Harding (Ella Powell, 64), Angharad James, Kayleight Green (Kylie Nolan, 80), Elise Hughes, Hayley Ladd e Ellen Ward (Hanna Miles, 80).(Suplentes: Claire Skinner, Emma Gibbon, Olivia Clark, Rhiannon Roberts, Claire Skinner, Corie Williams, Charlie Estcourt, Kelly Isaac, Chloe Williams.Treinador: Jayne Ludlow.Árbitro: Maria Marotta(Itália).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Elise Hughes (56).Assistência: cerca de 200 espetadores.