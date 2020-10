Portugal viaja para Chipre sem casos de Covid-19

A Seleção Nacional feminina voltou a receber resultados negativos para a segunda ronda de testes efetuados no estágio na Cidade do Futebol. Desta forma, Francisco Neto terá todas as convocadas à disposição para a dupla jornada de apuramento para o Europeu que se vai disputar em 2022.





O primeiro destes dois compromissos com Chipre acontece na sexta-feira, em Larnaca, cidade para a qual a comitiva seguiu esta quarta-feira no mesmo voo charter em que a Seleção Nacional sub-21 fez a sua viagem para Gibraltar. Isto porque o protocolo de segurança é igual ao das seleções masculinas.Já na terça-feira, a equipa das quinas volta a defrontar Chipre, mas no Estádio António Coimbra da Mota.