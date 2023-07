Preparação da Seleção feminina para o Mundial segue no Porto

A Seleção feminina viaja hoje para o Porto, onde amanhã defronta a Ucrânia. É esperada casa cheia no Estádio do Bessa, palco do último teste antes da viagem para a Nova Zelândia, onde disputará pela primeira vez o Mundial. Apesar de Portugal estar no mesmo grupo dos Estados Unidos, campeão do Mundo, e da Holanda, Joana Marchão não se deixa intimidar. "Nesta Seleção não se usa a palavra impossível", disse a defesa.