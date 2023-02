Presidente da Federação de Canoagem critica Marcelo Rebelo de Sousa: «Abriu a temporada das receções por apuramentos»

O presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Vítor Félix, criticou publicamente Marcelo Rebelo de Sousa pelo facto do Presidente da República ter recebido no Palácio de Belém a seleção feminina de futebol, após alcançado o apuramento inédito para o Campeonato do Mundo."O presidente da República portuguesa elevou a fasquia e passou a distinguir e a receber em Belém, no que ao futebol diz respeito, e vindas diretamente do aeroporto, equipas que se apuram para um Campeonato do Mundo. Apesar de um apuramento inédito e histórico, que já tive oportunidade de felicitar publicamente e pessoalmente o seu treinador e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, este resultado não resulta numa classificação, apenas garante o acesso à maior competição mundial. Este gesto simbólico e populista do nosso presidente, carece de alguma injustiça, uma vez que no passado bem recente a equipa nacional de Rugby garantiu também acesso ao Campeonato do Mundo. Já era conhecida a desigualdade de critérios na atribuição de distinções e receções, por parte da mais alta figura do Estado, ficámos a conhecer que abriu a temporada das receções por apuramentos a grandes competições internacionais", vincou Félix numa publicação através das redes sociais.