Primeiro-ministro sauda pessoalmente seleção feminina antes da viagem para Inglaterra

O primeiro-ministro, António Costa, saudou este sábado pessoalmente as jogadoras portuguesas do Campeonato da Europa de Futebol Feminino, considerando que são "um exemplo para milhares de jovens raparigas e adolescentes em Portugal".

"Na véspera da partida para o Campeonato da Europa de Futebol Feminino, que vai decorrer em Inglaterra, fiz questão de saudar pessoalmente as atletas da Seleção Nacional de Futebol Feminino", escreveu António Costa na sua conta na rede social Twitter.

O líder do executivo considerou ainda que o papel das jogadoras, "como atletas e como mulheres que praticam desporto de alta competição, é um exemplo para milhares de jovens raparigas e adolescentes em Portugal".

"Há cada vez mais mulheres a jogarem futebol e com mais qualidade", rematou o primeiro-ministro.

No Euro'2022, a equipa das quinas, que vai estar presente pela segunda vez numa fase final, ficou integrada no Grupo C e vai enfrentar a Suíça (9 de julho), Holanda (13 julho) e Suécia (17 julho).