Rep. Checa é a pior hipótese no playoff

Portugal ainda tem (poucas) hipóteses de se apurar diretamente para o Euro’2022 (tem de anular a diferença de golos para a Suíça e ainda fica a depender de terceiros) mas, caso não consiga, jogará o playoff e o pior adversário que poderá calhar é a República Checa, que está no 6.º lugar do ranking da UEFA. Rússia (17.º), Ucrânia (22.º) e Irlanda do Norte (44.º) estão certas no playoff e há outras duas seleções que tanto podem assegurar o apuramento direto como disputar o playoff: Itália (10.º) e Suíça (13.º).