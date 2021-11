Seleção B perde particular com Países Baixos disputado em Roterdão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina B de futebol foi esta quinta-feira derrotada pela Holanda por 4-0, num encontro que decorreu em Roterdão, no âmbito do estágio que as atletas lusas estão a realizar naquele país.

Os Países Baixos dominaram a partida, com Fenna Kalma a abrir a contagem aos 13 minutos, e foi com vantagem de um golo que as neerlandesas chegaram ao intervalo

No segundo tempo, as anfitriãs dilataram o marcador graças aos golos de Nikita Tromp (66'), Eva van Deursen (68') e Samantha van Diemen (70').

Esta jogo insere-se num torneio organizado pela federação da Holanda que inclui apenas seleções femininas sub-23 (jogadoras elegíveis com data de nascimento a partir de 1 de janeiro de 1998).