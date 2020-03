Seleção de sub-19 feminina perde com a Finlândia em jogo particular

A seleção portuguesa de sub-19 feminina de futebol perdeu este sábado com a Finlândia por 2-0, no segundo de três jogos particulares de preparação, disputado no estádio Pina Manique, em Lisboa.

As finlandesas selaram o triunfo nos primeiros 20 minutos, com golos de Leskinen, aos 13', e Aino Vuorinen, aos 16'.

A equipa portuguesa, que na terça-feira venceu a República Checa por 2-1, defronta em 10 de março a Áustria, em mais um jogo de preparação.

A equipa das quinas, orientada por José Paisana, irá disputar a Ronda de Elite, a derradeira fase de qualificação para o Euro2020, que se realiza na Geórgia, diante da Itália, da Bósnia Herzegovina e da França, no distrito de Viseu, entre os dias 7 e 13 de abril.