Seleção de Sub-19 vence no arranque do apuramento para o Euro'2023

A seleção feminina de futebol de Sub-19 estreou-se esta quarta-feira na primeira fase de apuramento para o Euro'2023 com um triunfo sobre a Bélgica, por 1-0, com o golo do triunfo a aparecer já no período de descontos.

Na primeira jornada do Grupo 7, em Coimbra, Cristiana Martins, aos 90'+4, deu a vitória a Portugal, que passou a liderar o agrupamento em igualdade com a Noruega, que esmagou Malta por 10-0.

A Bélgica está a participar na qualificação, mas já tem o apuramento garantido por ser a anfitriã da fase final do Euro'2023.

Portugal defronta a Noruega em 8 de outubro e fecha esta fase três dias depois, no dia 11 , perante Malta, em dois jogos que vão decorrer na zona de Coimbra.