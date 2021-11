Seleção feminina assinala Dia Nacional da Anemia

No Dia Nacional da Anemia, que se assinala nesta sexta-feira, a Seleção Nacional feminina participou num rastreio de anemia e deficiência de ferro promovido pelo Anemia Working Group Portugal [AWGP, Associação Portuguesa para o Estudo da Anemia]. O objetivo desta ação é sensibilizar os portugueses para a importância de estarem atentos aos sinais e identificarem as causas destas problemas, que afetam uma percentagem significativa da população nacional."Em Portugal, estima-se que cerca de 32 por cento dos portugueses adultos sofram de ferropénia e 20 por cento de anemia, o que significa que um em cada cinco portugueses tem anemia", frisou Paula Matos, coordenadora do rastreio que decorreu no hotel de estágio da Seleção Nacinal, em Lagos.A responsável médica da equipa portuguesa, Rita Tomás, explicou o motivo pelo qual as internacionais portuguesas aceitaram o repto lançado pelo AWGP. "Como o grupo de maior risco são as mulheres em idade fértil, devido às perdas hemáticas durante o período menstrual que podem originar perda de ferro, fazia todo o sentido a participação", referiu. Rita Tomás sublinhou, ainda, a importância de se identificar o problema da anemia através de rastreios, sendo que "muitas vezes, as pessoas têm tendência a desvalorizar o cansaço e outros sintomas, associando-os a diferentes situações do seu quotidiano".Já a guarda-redes Rute Costa garantiu que "o teste de rastreio é muito simples de fazer" e "não dói nada". "É importante identificar um problema que tem tratamento. Não custa nada fazer o rastreio", vincou a internacional portuguesa.Eis algumas dúvidas e respostas a questões mais comuns acerca deste problema de saúde:É uma situação clínica que resulta da diminuição do número de eritrócitos (glóbulos vermelhos) no sangue ou do conteúdo de hemoglobina para valores inferiores aos considerados normais para a idade, sexo e etapa de crescimento.A anemia ocorre quando o corpo humano não dispõe dos eritrócitos necessários ao seu normal funcionamento, quer por diminuição da sua produção quer por excessiva perda ou destruição. A maior parte dos casos de anemia ocorre por deficiência de ferro. O ferro absorvido na alimentação é usado para a produção da hemoglobina dos eritrócitos e permite o transporte do oxigénio, necessário ao funcionamento das células do organismo.- Fadiga e falta de força acentuada- Palidez- Dor de cabeça, irritabilidade, alterações do sono- Tonturas- Dificuldade de concentração, depressão- Tensão arterial baixa, desmaio- Unhas quebradiças- Falta de apetite- Ritmo cardíaco acelerado (taquicardia)É possível reduzir o risco de ocorrência de anemia assegurando uma alimentação saudável que inclua carne, peixe, frutos e vegetais de folhagem verde. A vitamina C presente nos citrinos, kiwis e bróculos tem um papel importante na absorção do ferro. Em momentos da vida em que se verifica maior necessidade de ferro (gravidez, aleitamento, infância e adolescência), o aporte alimentar pode não ser suficiente e haver necessidade de tomar suplementos.O tratamento da anemia implica o tratamento das causas e a correção dos níveis de hemoglobina e eritrócitos, vigiada por análises sanguíneas periódicas. Quando se confirma, por análises ao sangue, que a anemia é provocada por insuficiência de ferro pode haver necessidade de se administrar suplementos de ferro. Os suplementos são administrados por via oral ou injetável, têm boa tolerância e são muito eficazes. Em situações de maior gravidade pode ser necessário recorrer a transfusão.