Seleção feminina chegou à Finlândia... com uma temperatura de -10ºC

A seleção portuguesa feminina de futebol aterrou esta tarde em Helsinquia, na Finlândia, onde jogará na sexta-feira frente à seleção da casa. Além de ambição e determinação, as portuguesas também tiveram que levar roupa bem quente nas bagagens, visto que a temperatura na capital finlandesa ronda os dez graus negativos... e uma sensação térmica de -17ºC.





Recorde-se que Portugal garante o apuramento direto para o Campeonato da Europa - que se disputará em Inglaterra, no verão de 2022 - caso vença. Se Portugal não vencer a Finlândia, com quem partilha o comando do Grupo E de qualificação para o Europeu, com 16 pontos, a Equipa das Quinas concluirá o seu desempenho quatro dias depois, em 23 de fevereiro, num jogo frente à Escócia, para o qual partirá já com o 'play-off' garantido.