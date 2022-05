Seleção feminina de sub-16 perde com Áustria no Torneio Desenvolvimento da UEFA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de futebol feminino de sub-16 perdeu este sábado com a Áustria, por 2-1, na segunda jornada do Torneio Desenvolvimento da UEFA, disputada no Estádio Municipal de Macedo de Cavaleiros.

A formação austríaca adiantou-se no marcador aos dois minutos, por Jasmin Reiterer, tendo aumentado a vantagem já na segunda metade, por Lara Hocherl (81'), enquanto o golo da equipa das quinas foi apontado por Nicole Cassamá (89'), através de um canto direto.

Portugal, que bateu na quinta-feira a Islândia (2-1), na primeira ronda, termina a sua participação nesta prova na próxima terça-feira, frente à Espanha, no Estádio Municipal de Bragança.