Seleção feminina de sub-16 vence Torneio de Desenvolvimento da UEFA

A seleção portuguesa de futebol feminino de sub-16 conquistou esta segunda-feira o torneio de desenvolvimento da UEFA, ao vencer a Holanda por 3-1. Na terceira jornada do torneio, que decorreu em Vila Real de Santo António, a equipa das 'quinas' e a Holanda chegaram empatadas com quatro pontos à última ronda, com Portugal a vencer e a garantir a vitória no grupo.No jogo, a seleção, treinada por Susana Bravo, garantiu a vitória com golos de Maria Malta (24 minutos), Joana Prazeres (43) e Maria Leonor (63), com a Holanda a reduzir já nos descontos, por Emmeke Henschen (80+2).Esta é a segunda vez que Portugal conquista o torneio de Desenvolvimento de sub-16, competição que venceu também em 2016, na terceira edição. No último ano, na sétima vez que o torneio se realizou, a vitória coube aos Estados Unidos.Este ano participaram no torneio, Portugal, Holanda, Alemanha e Escócia, com a equipa lusa a vencer as holandesas e as escocesas (3-0), e a perder na estreia com a Alemanha na primeira jornada, num jogo decidido nas grandes penalidades (1-1, 5-4).