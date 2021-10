Seleção feminina de sub-17 encerra estágio com igualdade a zero com Eslováquia

A seleção feminina de futebol de sub-17 empatou esta quinta-feira a zero com a Eslováquia, num encontro particular que encerrou um estágio de preparação, em Arcos de Valdevez.

Depois de ter vencido as eslovacas no primeiro encontro particular, por 2-0, a equipa das quinas somou agora um empate na segunda partida.

Este estágio serviu de preparação para o arranque da qualificação para o Europeu de sub-17, na qual vai defrontar Alemanha, Finlândia e Bósnia-Herzegovina.