Seleção feminina de sub-17 vence Itália em jogo de preparação

A seleção portuguesa feminina de sub-17 ganhou esta quinta-feira à congénere italiana por 2-1, no segundo jogo de preparação frente à formação transalpina, com o golo da vitória a chegar perto do apito final do árbitro.

Maria Negrão (Famalicão) abriu o marcador aos 43 minutos, convertendo com sucesso um penálti, mas as italianas reagiram logo a seguir, por intermédio de Elisa Mariana (45+1), e o intervalo chegou com o resultado empatado a uma bola.

Depois de terem vencido a Itália por 1-0 na terça-feira, as portuguesas repetriam o feito, com o golo da vitória a surgir aos 90+4, através de Érica Ventura (Benfica).

Esta partida marcou o final do estágio da seleção portuguesa, que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.