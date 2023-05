Seleção feminina defronta a Ucrânia no Bessa antes de ir para o Mundial

A Federação Portuguesa de Futebol revelou esta segunda-feira que a Seleção feminina vai realizar um particular com a Ucrânia a 7 de julho, no Estádio do Bessa. Será o encontro antes da viagem para a Nova Zelândia, onde Portugal vai disputar a fase final do Campeonato do Mundo de 2023.A equipa das quinas jogará pela segunda vez na sua história no Bessa, após a estreia há 40 anos, em 24 de junho de 1983, diante da Itália.Recorde-se que Portugal vai defrontar as seleções de Estados Unidos (23 de julho), Países Baixos (27 de julho) e Vietname (1 de agosto) no Grupo E do Mundial feminino, que arranca e 20 de julho.