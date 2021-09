Seleção feminina empata com a Turquia no arranque da qualificação para o Mundial

A Seleção Nacional feminina empatou esta quinta-feira a um golo em Alanya, frente à Turquia, em duelo da primeira jornada do grupo H de qualificação para o Mundial'2023, que será organizado por Austrália e Nova Zelândia.





A equipa orientada por Francisco Neto começou a perder ao minuto 30, com golo de Yagmur Uraz, mas conseguiu o empate aos 59 minutos por intermédio de Jéssica Silva, num lance com assistência de Diana Silva. O jogo ficou ainda marcado por um lance, aos 87 minutos, no qual Telma Encarnação sofreu falta na área turca e a Seleção Nacional ficou a pedir penálti, mas a árbitra da partida, a francesa Maika Vanderstichel, nada assinalou.Portugal volta a entrar em campo no domingo, em Telavive, frente a Israel. O encontro está agendado para as 19 horas locais (17h em Lisboa).Refira-se que o grupo H conta ainda com as seleções da Alemanha, Bulgária, e Sérvia.