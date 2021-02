Seleção feminina "focada e com muita vontade de trabalhar"

A seleção portuguesa de futebol feminino começou hoje a treinar em Lagos, distrito de Faro, a caminho de dois jogos de apuramento para o Europeu, com o grupo "focado e com muita vontade de trabalhar", disse Sílvia Rebelo.

"Viemos para o estágio todas focadas e com muita vontade de trabalhar. (...) É bom termos tempo para estimular as nossas rotinas, pois não trabalhamos todas juntas diariamente", referiu a defesa, citada no sítio 'online' da Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal joga em 19 de fevereiro na Finlândia, que tem os mesmos 16 pontos das lusas no topo do grupo E, quatro dias antes de seguir para Chipre para defrontar a já eliminada Escócia, no encerramento da 'poule' de apuramento.

No primeiro dia de treinos, estiveram ausentes Cláudia Neto, Vanessa Marques e Diana Silva, ainda ao serviço dos clubes, mas o grupo trabalha já com vista às últimas jornadas e "está tranquilo".

"Dependemos só de nós, e isso é muito bom em termos motivacionais", declarou Sílvia Rebelo, que destacou as dificuldades que poderão causar as "condições climatéricas tão diferentes" das de Portugal, ainda que se mantenha confiante de "um bom trabalho".