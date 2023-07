Seleção feminina já tem foto oficial para o Mundial

Depois do derradeiro encontro de preparação para a primeira participação de Portugal num Mundial de futebol feminino, na Austrália e Nova Zelândia, com o triunfo por 2-0 sobre a Ucrânia, no Bessa - partida que marcou o recorde de assistência em jogos da Seleção feminina (20.123 espectadores) nas bancadas -, as jogadoras comandadas por Francisco Neto posaram antes da partida para a Nova Zelândia, marcada para o final do dia de segunda-feira.Em cima – da esquerda para a direitaInês Pereira, Catarina Amado, Diana Gomes, Carolina Mendes, Rute Costa, Ana Rute, Ana Seiça, Carole Costa e Patrícia Morais.Ao centro – da esquerda para a direitaAlicia Correia, Kika Nazareth, Andreia Jacinto, Telma Encarnação, Fátima Pinto, Francisco Neto, Tatiana Pinto, Ana Capeta, Joana Marchão e Maria Alagoa.Em baixo – da esquerda para a direitaLúcia Alves, Jéssica Silva, Ana Borges, Dolores Silva, Sílvia Rebelo, Diana Silva e Andreia Norton.;8 de Julho 2023FotoFPF/Hernâni Pereira