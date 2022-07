Seleção feminina recebe a Turquia em Vizela no apuramento para o Mundial'2023

A seleção portuguesa feminina de futebol recebe a Turquia no Estádio do FC Vizela em 6 de setembro, em jogo do Grupo H de qualificação para o Mundial'2023, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O jogo entre Portugal e Turquia, ainda sem hora marcada, corresponde à última jornada do Grupo H e disputa-se quatro dias depois de a seleção das quinas visitar a Sérvia, segunda classificada, num jogo decisivo para as contas lusas.

Para o Mundial'2023, a disputar na Austrália e Nova Zelândia, apuram-se diretamente na zona de qualificação europeia os vencedores dos nove grupos, enquanto os segundos seguem para os 'play-off'.

No Grupo H, a Alemanha lidera, com 21 pontos, seguida da Sérvia, com 18, e de Portugal com 16, as únicas seleções ainda na corrida ao apuramento, enquanto a Turquia é quarta, com 10, Israel quinto, com seis, e a Bulgária sexta, sem pontos, já todos sem hipóteses de apuramento.

Para Portugal, que esteve recentemente no Europeu de Inglaterra, competição para o qual foi repescado face à exclusão da Rússia, e eliminado na fase de grupos, é imperativo vencer a Sérvia, antes de receber a Turquia, para assumir o segundo lugar no grupo.