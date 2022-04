Seleção feminina sub-23 perde em particular com a Suécia

A seleção feminina de futebol de sub-23 perdeu esta terça-feira com a sua congénere da Suécia por 3-2, em jogo particular disputado no Estádio do Algarve, que concluiu o estágio.

As nórdicas adiantaram-se no marcador por Olsson, aos 29 minutos, porém as lusas empataram, por Marta Ferreira, aos 45', com Telma Encarnação, aos 51', a consumar a reviravolta, numa etapa complementar com muitas mexidas na equipa inicial lusa.

A Suécia não vacilou e Olsson bisou, aos 60 minutos, antes de Ohman apontar, aos 83', o golo que lhe garantiu o triunfo.

Este desaire segue-se a outro ante a Noruega, também no Estádio do Algarve, por 4-2.