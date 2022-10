Seleção portuguesa sub-17 na segunda fase qualificação rumo ao Euro'2023

A seleção portuguesa de futebol feminino de sub-17 ultrapassou este sábado a Escócia (2-1) e garantiu a continuidade na Liga A, que possibilita disputar a segunda fase de qualificação para o Euro2023.



No Campo da Mata, nas Caldas da Rainha, depois de um primeiro tempo sem golos, Marta Gago colocou as portuguesas no comando da partida, aos 67 minutos, uma vantagem que viria a ser anulada por Laura Berry, aos 76, mas, já para lá do minuto 90, a suplente utilizada Leonete Maísa (90+1) tornou-se na grande figura, ao anotar o tento vitorioso.

Na terça-feira, no Estádio Municipal de Leiria, as lusas defrontam a Holanda, naquele que será o último encontro da primeira fase de apuramento, que decidirá o vencedor do grupo 7.

As holandeses, que hoje derrotaram a Suécia por 5-1, lideram a poule, com os mesmos seis pontos de Portugal, enquanto Escócia e Suécia ainda não pontuaram.

Com o novo formato do Campeonato da Europa de sub-17, três das quatro equipas continuam na Liga A após concluída a fase de apuramento, com a última colocada a 'cair' para a Liga B, pelo que não discutirá o apuramento para a fase final do Euro2023.