Seleção portuguesa sub-19 supera poderio físico húngaro

A seleção portuguesa feminina de futebol venceu esta quarta-feira a Hungria, por 4-0, na primeira jornada da Ronda de Elite de qualificação para o Europeu 2023 de sub-19, em jogo disputado no estádio 25 de Abril, em Penafiel.

Inês Simas, com dois golos, foi a figura de um jogo em que Portugal demorou 37 minutos para quebrar a resistência da Hungria. Os restantes tentos da merecida vitória foram anotados por Catarina Mairos e Serena Duarte.

A vantagem ao intervalo disfarçava, em parte, as dificuldades que o combinado luso sentiu na maior parte deste período para conseguir parar o superior poderio físico das húngaras, fortes nos duelos individuais e de remate fácil.

Nagy, de livre direto, aos 10 minutos, 'aqueceu' as luvas de Catarina Potra, que voltou a mostrar serviço de qualidade num forte remate de Savanaya, aos 14, na sequência de um canto, nas primeiras e últimas ações perigosas das húngaras em todo o jogo.

Portugal tinha mais qualidade técnica, mas começou por sentir dificuldades em ligar o jogo e, quando vencia a oposição, faltavam metros e apoios no ataque, num registo que durou até aos 37 minutos.

Catarina Mairos recebeu na direita, passou uma adversária e respeitou o movimento em diagonal de Inês Simas, nas costas da defesa húngara. A '10' de Portugal contornou a guarda-redes e, de ângulo apertado, inaugurou o marcador. As duas jogadoras do Benfica voltaram a fazer estragos aos 44 minutos, na melhor jogada de envolvimento coletivo do primeiro tempo. Desta feita, Inês foi quem tentou assistir, mas a finalização pertenceu a Catarina, com um remate de fora da área, após corte da defesa contrária.

A Hungria tinha de arriscar para reentrar na discussão do resultado e as três alterações ao intervalo acrescentaram mais presença no ataque, mas também deixou espaço que as jogadoras lusas aproveitaram.

Inês Simas, aos 68 minutos, aproveitou uma 'bota furada' das húngaras na sua zona defensiva para se isolar, fintar uma adversária e 'bisar' no encontro. Ana Ferreira, aos 76, acertou no 'ferro', adiando o quarto golo, anotado por Serena Duarte, aos 81, com um remate à entrada da área, a pedir melhor oposição da guarda-redes Borók.

Portugal, que integra o Grupo A3, vai enfrentar ainda a Roménia e a França, que se defrontaram também hoje com a vitória das gaulesas (6-0), em encontros agendados para os dias 8 e 11. Apenas as primeiras classificadas de cada grupo se apuram para a fase final do Europeu, que irá decorrer na Bélgica, entre os dias 13 e 30 de julho.

Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.

Hungria -- Portugal, 0-4.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Inês Simas, 37 minutos.

0-2, Catarina Mairos, 44.

0-3, Inês Simas, 68.

0-4, Serena Duarte, 81.

Equipas:

- Hungria: Borók, Németh (Molnár, 69), Sajti, Savanya, Tuza (Somogyi, 46), Bokor (Sain, 46), Mészáros, Mayer, Nagy (Sipocz, 81), Siber e László (Kiss-Lantos, 46).

(Suplentes: Pongrácz, Szucs, Somogyi, Sipocz, Sain, Molnár, Szijártó e Kiss-Lantos).

Treinador: Sándor Turtóczki.

- Portugal: Catarina Potra, Catarina Mairos (Sara Cartaxo, 79), Joana Silva, Gabriela Vinhas, Ana Pinto, Lara Costa, Inês Simas (Matilde Silva, 72), Letícia Almeida, Maria Ferreira (Iara Gonçalves, 79), Beatriz Nogueira (Serena Duarte, 72) e Bravo (Ana Ferreira, 46).

(Suplentes: Esgueirão, Sara Cartaxo, Serena Duarte, Matilde Silva, Varajão, Daniel santos, Cristiana Martins, Iara Gonçalves e Ana Ferreira).

Treinador: Carlos Sacadura.

Árbitro: Jelena Pejkovic (Croácia).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Sain (53), Letícia Almeida (62), Lara Costa (86) e Satji (90+1).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.