Seleção sub-17 derrotada pela Áustria em jogo de preparação

A seleção portuguesa de futebol feminino de sub-17 foi esta quarta-feira derrotada pela Áustria por 2-0, em jogo de preparação que decorreu no Estádio Nacional, em Oeiras.

A seleção austríaca chegou ao triunfo com dois golos apontados na segunda parte, por intermédio de Linda Natter, aos 48 minutos, e Lara Hocherl, aos 72, naquele que foi o primeiro de dois encontros de preparação entre as duas seleções congéneres.

Na tarde de sábado, de novo no Estádio Nacional, Portugal e a Áustria vão voltar a defrontar-se.

A 'equipa das quinas' está a preparar a Ronda de Elite de acesso ao Europeu, que se irá disputar no mês de março. Portugal está inserido no Grupo 7 da Liga A, juntamente com Países Baixos, Itália e Montenegro.