Seleção sub-17 volta a perder frente às austríacas

A seleção portuguesa de futebol feminino de sub-17 foi este sábado batida pela Áustria por 3-2, três dias depois de ter perdido por 2-0 com o mesmo oponente, em jogos de preparação disputados no Estádio Nacional.



Os cinco golos da partida foram marcados durante os primeiros 25 minutos, num início frenético. Linda Natter adiantou as visitantes, logo aos dois minutos, Maria Ferreira, aos cinco, e Maria João, aos 12, deram a volta ao marcador, mas tentos de Valentina Madl, aos 23, e Linda Natter, aos 25, deram a vitória às austríacas.

"A equipa das quinas perdeu por 3-2, resultado que já se verificava ao intervalo, mas que não espelha minimamente o que se passou dentro de campo na segunda parte do encontro. A segunda parte foi de domínio intenso da seleção nacional, só não conseguindo marcar qualquer golo por manifesta infelicidade", realçou a Federação Portuguesa de Futebol através do site oficial.

As portuguesas estão a preparar a Ronda de Elite de acesso ao Europeu, que se irá disputar no mês de março. Portugal está inserido no Grupo 7 da Liga A, juntamente com Países Baixos, Itália e Montenegro.