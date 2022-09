Seleção de Sub-19 perde com Finlândia e é segunda em torneio quadrangular

A seleção portuguesa sub-19 de futebol feminino perdeu esta terça-feira com a Finlândia, por 2-1, terminando assim em segundo lugar o torneio quadrangular de preparação.

No Estádio Nacional, em Oeiras, Beatriz Nogueira colocou a formação nas quinas na frente aos 13 minutos, com remate à entrada da área que confirmava ao intervalo a supremacia da equipa.

Oona Sevenius respondeu ao melhor futebol luso com forte pontapé de meia distância, que igualou o marcador aos 58 minutos, sendo que Sara Hapalla consumou a reviravolta, em recarga na área, aos 78 minutos.

Finlândia e Portugal terminaram igualadas com seis pontos, com vantagem no confronto direto para as nórdicas, enquanto a Dinamarca e a Áustria ficaram com três.

"O resultado e a classificação no torneio não eram o mais importante. O fundamental era preparamo-nos para a qualificação europeia que aí vem", sintetizou o treinador nacional Carlos Sacadura.

No apuramento para o Europeu, as portuguesas defrontam, em outubro, as suas congéneres da Bélgica, Noruega e Malta.