Seleção sub-19 empata frente à República da Irlanda

A seleção portuguesa feminina sub-19 empatou esta terça-feira (0-0) com a congénere da República da Irlanda, no primeiro de dois encontros de preparação entre as duas seleções, disputado no Complexo Desportivo do Luso, Aveiro.



Numa partida intensa e muito repartida, as comandadas de Carlos Sacadura permitiram, mas também não conseguiram criar grandes oportunidades de golo, com o selecionador a destacar a "dimensão muito física", que não beneficiou a equipa das quinas.

"O jogo teve uma dimensão muito física, que não nos beneficiou. Não conseguimos, em alguns momentos, circular a bola e isso levou a muitas disputas físicas. Nem sempre fomos clarividentes e, quando conseguimos chegar ao último terço, também nos faltou alguma frescura para ajudar a finalização. As minhas jogadoras também chegaram de um contexto competitivo no passado fim de semana, a nível de clubes, o que tem sempre reflexos na condição física", sublinhou o selecionador luso.

No âmbito da preparação da participação na primeira ronda de apuramento para o Campeonato da Europa sub-19, Portugal volta a enfrentar a República da Irlanda na próxima quinta-feira, no Luso.