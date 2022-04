Seleção sub-23 derrotada pela Noruega em particular no Algarve

A seleção portuguesa feminina sub-23 de futebol foi esta sexta-feira derrotada pela Noruega, por 4-2, num encontro particular que decorreu no Algarve e em que a escandinava Sophie Haug foi a principal figura.

No Estádio Algarve, a avançada norueguesa rubricou um hat-trick, aos quatro, 38 e 65 minutos, com Noor Eckhoff também a assinar o seu nome na lista dos marcadores do jogo, aos 18.

Pela seleção portuguesa, liderada por Carlos Sacadura, Telma Encarnação esteve em destaque, ao bisar na partida, com remates certeiros aos 20 e 57 minutos.

As sub-23 lusas vão continuar a estagiar no Algarve, no Vale do Garrão, até dia 12 de abril, dia em que defrontam a Suécia, igualmente num encontro particular.