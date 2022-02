Sílvia Rebelo: «Algarve Cup serve para crescermos individualmente e enquanto equipa»

A internacional portuguesa Sílvia Rebelo disse este domingo que a participação de Portugal na Algarve Cup de futebol feminino, em que vai lutar pelo terceiro lugar, permite ganhar "maturidade competitiva" antes da jornada dupla de qualificação para o Mundial'2023.

"Estes jogos servem para nos prepararmos para o que aí vem em abril. Na qualificação, vamos encontrar pela frente seleções competentes como a Suécia. Temos de crescer com os erros e ganhar maturidade competitiva para chegamos a abril na máxima força. Esse é o nosso grande objetivo", explicou a jogadora, antes do treino de segunda-feira, no Vale do Garrão, concelho de Loulé.

Depois da vitória sobre a Noruega (2-0) e da derrota pesada frente à Suécia (4-0), as portuguesas vão reencontrar as norueguesas na quarta-feira, no Estádio Algarve (11 horas), para o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares.

Sílvia Rebelo acredita que a equipa sairá mais preparada do torneio algarvio para os jogos de abril com Alemanha e Bulgária, na qualificação para o Mundial2023. "Este torneio serve para crescermos individualmente e enquanto equipa. É a melhor forma de afinarmos processos para darmos uma boa resposta em abril", afirmou, lembrando que as jogadoras portuguesas "não estão habituadas a um nível competitivo tão alto".

Depois da derrota de domingo frente às suecas, o grupo realizou trabalho de descompressão muscular no ginásio e na piscina do hotel de estágio, em Almancil, voltando ao trabalho com bola na terça-feira.

"A derrota com a Suécia [0-4] já passou. Agora é levantar a cabeça e focar no próximo jogo", sublinhou. Quanto ao confronto com a Noruega, a defesa do Benfica assinalou que "não há dois jogos iguais" e que será o terceiro encontro das portuguesas no espaço de uma semana. "As equipas vão abordá-lo certamente de outra maneira. Seja como for, o nosso foco é sempre melhorar e preparar os jogos de qualificação [para o Mundial]", concluiu.