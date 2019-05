Sofia Silva, capitã da Seleção Nacional feminina Sub-17 que atingiu as meias-finais do Europeu da categoria, faz parte da equipa ideal da competição que decorreu na Bulgária entre os últimos dias 5 e 17 de maio.A internacional portuguesa, jogadora do Sp. Braga, alinhou em três dos quatro jogos da seleção das quinas e é a única lusa a integrar a equipa.Pauline Nelles (Alemanha/Köln)Jana Fernández (Espanha/Barcelona)Ana Tejada (Espanha/Logroño)(Portugal/Braga)Jule Brand (Alemanha/Hoffenheim)Dana Foederer (Holanda/KNVB Talententeam Zuid/PSV Eindhoven)Lisanne Gräwe (Alemanha/Wiedenbrück)Nikita Tromp (Holanda/Ajax)Asuri Martínez (Espanha/Sporting Plaza de Argel)Gia Corley (Alemanha/Bayern München)Carlotta Wamser (Alemanha/SpVg Brakel)