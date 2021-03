Sporting domina convocatória para o playoff de acesso ao Euro'2022

O selecionador nacional Francisco Neto divulgou a lista de convocadas para os dois jogos frente à Rússia, a contar para o playoff de acesso ao Campeonato da Europa de 2022, e o Sporting é a equipa mais representada, com 10 jogadoras.





Uma das novidades passa pelo regresso de Mariana Azevedo, jogadora do Famalicão que ainda não somou qualquer internacionalização mas que já tinha sido chamada por Francisco Neto para um estágio em junho de 2018.Ana Borges, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Andreia Jacinto, Inês Pereira, Patrícia Morais, Joana Marchão, Alícia Correia, Ana Capeta e Carolina MendesSílvia Rebelo, Carole Costa, Andreia Faria, Francisca Nazareth e Catarina AmadoDiana Gomes, Dolores Silva e Andreia NortonRute Costa e Mariana AzevedoTelma EncarnaçãoDiana SilvaVanessa MarquesCláudia NetoJéssica SivaA 1ª mão do playoff entre Portugal e Rússia está marcada para o dia 9 de abril, às 18h30, no Estádio do Restelo. No dia 13 as duas seleções voltam a encontrar-se, desta vez na Sapsan Arena, em Moscovo, a partir das 15 horas (hora em Portugal Continental).A comitiva nacional concentra-se na Cidade do Futebol, em Oeiras, no próximo dia 31. A viagem para Moscovo está marcada para dia 10 de abril.