Sub-17: Dinamarca-Portugal, em direto

40'. Maria Negrão bate um livre do lado esquerdo mas o remate sai ao lado, sem perigo.36'. Ao poste! Passe longo a desmarcar Lara Pintassilgo mas o remate da portuguesa acerta no ferro e a defesa contrária alivia de seguida!35'. Adriana Rocha sai bem da baliza e antecipa-se à adversária!32'. Lara Pintassilgo escapa pelo flanco esquerdo e remata cruzado, mas falha a baliza de Thisgaard.30'. Nova jogada do ataque dinamarquês, mas Bredgaard atira de primeira muito por cima. Passou o perigo.27'. Bela oportunidade para Portugal, mas Francisca Nazareth atira para fora!24'. Remate de Kühl mas Adriana estava atenta e defende.23'. Novo canto para as dinamarquesas.23'. Carstens também tenta a sua sorte, mas o remate é desviado. Canto para a Dinamarca.20'. Nova defesa de Adriana Rocha, desta vez a remate de Hornemann.12'. Bredgaard dispara para defesa de Adriana Rocha. Mais uma!8'. Novo remate da Dinamarca, por Kühl, a falhar o alvo. Pontapé de baliza para Portugal.7'. Responde a Dinamarca por Tranholm, mas o remate é travado por Adriana Rocha. Canto para a Dinamarca.6'. Remate de Maria Negrão a sair ao lado.6'. Pontapé de canto para a Seleção Nacional. Vai bater Bárbara Lopes.4'. Francisca Nazareth tem um primeiro remate mas falha a baliza dinamarquesa.Freja Rosenkrans Thisgaard, Isabella Obaze, Daniella Diaz de Jaffa, Sofie Lundgaard, Signe Carstens, Sofie Thrane Hornemann, Sofie Bredgaard, Mathilde Carstens, Emilie Prüsse, Sofie Tranholm e Kathrine Moller Kühl.Malene Hjerrild Nielsen, Emilie Jenrich Lajmiri, Laura Høgh Faurskov, Rebekka Frost Frederiksen, Cecilie Nielsen, Mathilde Rasmussen, Julie Haugaard,Freja Storm e Cornelia Kramer.Adriana Rocha, Maria Miller, Sofia Silva, Alícia Correia, Ana Assucena, Ana Albuquerque, Andreia Jacinto, Maria Negrão, Francisca Nazareth, Bárbara Lopes e Lara Pintassilgo.Ana Rita Oliveira, Mariana Malva, Inês Oliveira, Maria Alagoa, Inês Matos, Marta Ferreira, Carolina Santana, Luana Marques e Joana Caiado- Um eventual novo triunfo luso significa o apuramento para as meias-finais da prova mas o selecionador nacional, José Paisana, garante que a equipa não está a ansiosa: "Queremos saber jogar este jogo! Queremos estar felizes e alegres, vencer duelos, ter a bola, chegar à baliza e saber sofrer. É isto que queremos e estamos a preparar as jogadoras nesse sentido. Não pensamos em mais nada".- Portugal está no segundo lugar do grupo com três pontos, depois de ter derrotado na ronda inaugural a seleção da Bulgária por 3-1. A Espanha lidera com quatro pontos, dado que já venceu esta quarta-feira a Bulgária.- A Seleção feminina de sub-17 volta a entrar em campo esta quarta-feira para defrontar a Dinamarca na segunda jornada do Grupo A do Campeonato da Europa. A partida começa às 12 horas.