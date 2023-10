Sub-17: Portugal derrota Rep. Checa no arranque da qualificação para o Euro'2024

A seleção sub-17 feminina de Portugal derrotou esta quarta-feira a República Checa por 1-0, com um golo aos 90 minutos, na abertura do Grupo 1 da Liga A da primeira fase de qualificação para o Europeu de 2024.

Anfitriã do grupo que reúne ainda as seleções da Espanha e da Bósnia e Herzegovina, a equipa das quinas assegurou a vitória quando a média Joana Valente se isolou a passe de Bárbara Ferreira e atirou rasteiro, fora do alcance da guarda-redes Gabriela Sobotkova, num encontro disputado sob chuva do princípio ao fim, no relvado da Pista de Atletismo Gémeos Castro, em Guimarães.

As checas ameaçaram as redes à guarda de Thaís Lima num remate por cima da lateral esquerda Krystina Chodurova, aos 12 minutos, mas a equipa das quinas foi a mais perigosa sobre o relvado entre o minuto 20 e o intervalo, graças aos desequilíbrios criados na ala direita.

A lateral Iara Lobo tentou surpreender a guarda-redes Sobotkova num remate cruzado, aos 21 minutos, antes de Cíntia Martins, a jogadora mais interventiva no ataque luso, obrigar a guardiã checa a defesa incompleta, aos 27', e de Rita Melo rematar à figura em posição frontal, junto à marca de penálti, após lance conduzido pela direita, aos 36'.

Na segunda parte, as equipas sentiram ainda mais dificuldades para entrarem na área contrária, com a seleção checa a trocar a bola por períodos mais longos e a repartir a iniciativa atacante com Portugal, que perdeu embalo no corredor direito.

As balizas reapareceram no jogo durante os 20 minutos finais, com Thaís Lima a esticar-se para se opor a remate de Adéla Trachtova, aos 78', e Matilde Vaz a cabecear por cima, aos 79', antes de Joana Valente decidir o encontro a favor das portuguesas, aos 90'.

Portugal ocupa o segundo lugar do Grupo 1 da Liga A, com os mesmos três pontos da Espanha, que derrotou hoje a Bósnia e Herzegovina por 8-1, no Estádio João Soares Vieira, em Braga, e vai defrontar as bósnias no próximo jogo, no Estádio Municipal de Fafe, a partir das 18h00 de sábado, antes de regressar a Guimarães para o duelo com as espanholas, na terça-feira, às 11h00.

As três primeiras classificadas de cada um dos sete grupos da Liga A, bem como as seis seleções vencedoras e a melhor segunda classificada dos grupos da Liga B vão disputar a segunda e decisiva fase de qualificação para o campeonato da Europa da categoria, que se realiza entre 5 e 18 de maio de 2024, na Suécia.

Jogo no relvado da Pista de Atletismo Gémeos Castro, em Guimarães.

República Checa - Portugal, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Joana Valente, 90 minutos.

Equipas:

- República Checa: Gabriela Sobotkova, Zuzana Vavrlova, Karolína Krupníkova, Alzbeta Vaneckova, Krystina Chodurova (Karolína Strasikova, 62'), Lenka Cerná, Krystina Bartosova, Tereza Kucerova (Eliska Truksova, 80'), Monika Vojtechova (Ellen Eiseltova, 62'), Nicole Chromeckova (Adéla Trachtova, 70') e Lucie Kroupova.

(Suplentes: Natálie Zizkova, Karolína Vytiskova, Klára Danickova, Ellen Eiseltova, Adéla Trachtova, Eliska Truksova, Karolína Strasikova e Tereza Dytrtova).

Treinador: Daniel Smejkal.

- Portugal: Thaís Lima, Iara Lobo, Victória Leite, Carolina Simões, Caetana Vicente, Núria Ribeiro, Joana Valente, Cíntia Martins (Matilde Vaz, 68'), Rita Melo (Maria Rêgo, 77'), Matilde Nave (Letícia Silva, 77') e Mélanie Florentino (Bárbara Ferreira, 85').

(Suplentes: Rafaela Mendonça, Joana Ramos, Matilde Vaz, Letícia Silva, Bárbara Ferreira, Filipa Oliveira, Luena Ferreira, Maria Rêgo e Maria Lobo).

Treinador: Carlos Sacadura.

Árbitro: Nanna Lof Andersen (Dinamarca).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Núria Ribeiro (28') e Caetana Vicente (71').

Assistência: cerca de 50 espetadores.