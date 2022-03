Sub-17: Portugal goleia Montenegro e vai decidir apuramento para o Europeu com a Holanda

A seleção portuguesa feminina de futebol de sub-17 goleou este sábado a de Montenegro, por 8-1, em Viseu, e vai discutir com a Holanda o apuramento direto para o Campeonato da Europa de 2022.

No Estádio Municipal do Fontelo, Portugal adiantou-se muito cedo, aos cinco minutos, com um golo de Inês Simas, de grande penalidade.

A capitã de Portugal bisou dois minutos depois, com Rita Almeida a fazer o 3-0, aos nove minutos.

Perante uma frágil seleção de Monenegro, goleada por 11-0 na ronda de abertura pelas neerlandesas, Inês Simas completou um hattrick, aos 28 minutos. Já em tempo de compensação no final da primeira parte, aos 450+5, Lara Martins marcou o quinto golo de Portugal, vantagem com que as comandadas de Marisa Gomes foram para o intervalo.

No segundo tempo, a selecionadora nacional rodou a equipa, mas Portugal não tirou o pé do acelerador e chegou aos 6-0 aos 54 minutos, com o bis de Lara Martins, para Marta Gago, na sequência de um canto, aumentou para 7-0, aos 700.

Na resposta, Montenegro chegou ao golo de honra, numa desatenção da defesa portuguesa, com Durkovic a bater Victória Almeida.

Ana Catarina Ferreira, de grande penalidade, fechou o marcador, aos 75 minutos.

Portugal e Holanda, ambos com duas vitórias, vão decidir na terça-feira, no Estádio João Cardoso, em Tondela, a primeira posição no Grupo 7, que garante o apuramento direto para fase final do europeu, na Bósnia e Herzegovina, jogo que as lusas estão obrigadas a vencer, por terem pior 'goal-average'.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Portugal - Montenegro, 8-1.

Ao intervalo: 5-0.

Marcadoras:

1-0, Inês Simas, 5 minutos (grande penalidade)

2-0, Inês Simas, 6

3-0, Rita de Almeida, 9

4-0, Inês Simas, 28

5-0, Lara Martins, 45+5

6-0, Lara Martins, 54

7-0, Marta Gago, 70

7-1, Durkovic, 70

8-1, Ana Catarina Ferreira, 75 (grande penalidade)

Equipas:

- Portugal: Victória Ferreira, Inês Paniousko, Gabriela Vinhas (Ana Pinto, 57), Luana Oliveira (Ana Carolina Ferreira, 57), Rita de Almeida, Inês Simas (Leonete Correia, 63), Mafalda Mariano (Marta Gago, 46), Ana Rita Cunha, Isabel Cardoso, Cristiana Martins (Maria Ferreira, 57) e Lara Martins.

(Suplentes: Íris Esgueirão, Bruna Ramos, Ana Pinto, Maria Ferreira, Leonete Correia, Ana Carolina Ferreira, Marta Gago e Joana da Silva).

Selecionador: Marisa Gomes.

- Montenegro: Ajsa Kalac, Rakocevic, Malesija, Vukadinovic, Bulic, Vlada Milovic (Sanija Pacariz), Tomasevic (Durkovic, 50), Golubovic, Cadenovic, Doknic e Osmajic (Jelena Nikcevic, 67).

(Suplentes: Jovana Zugic, Sanija Pacariz, Ana Krivokapic, Mia Baturan, Mia Vukcevic, Lidija stanic, Jelena Nikcevic, Larisa Durkovic e Lejla Bambur).

Selecionador: Mirko Maric.

Árbitro: Victoria Beyer (França).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lara Martins (45+1), Rakocevic (84) e Cadenovic (90+2).

Assistência: Cerca de 450 espetadores