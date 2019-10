Sub-19: Portugal acaba qualificação com derrota frente à Alemanha

A seleção portuguesa sub-19 de futebol feminino perdeu esta terça-feira, em Braga, com a Alemanha, 4-1, no último jogo da fase de qualificação para a Ronda de Elite de apuramento para o campeonato da Europa de 2020.Já qualificada para essa fase após os triunfos nos últimos dias sobre o Azerbaijão (6-0) e Albânia (9-0), a seleção nacional terminou o grupo 3 em segundo lugar, atrás da Alemanha.Com o resultado em 0-0, Portugal desperdiçou um penálti, por Telma Encarnação, logo aos seis minutos (defesa da guardiã contrária), não tendo, depois, resistido ao poderio e eficácia das germânicas, vice-campeãs europeias deste escalão e campeãs europeias sub-17.A Alemanha inaugurou o marcador numa recarga de Fuso a uma defesa incompleta de Carolina Martins (12), dilatou a vantagem cinco minutos depois com Weidauer a aproveitar o espaço entre as centrais lusas e, pouco antes do intervalo, Fudalla fez o terceiro após boa jogada coletiva (41).À passagem do quarto de hora da segunda parte, Seiça derrubou Donhauser e Fudalla bisou na partida.Assistiu-se depois a uma boa reação de Portugal e o resto da etapa complementar pertenceu quase por completo à seleção orientada por José Matos Paisana.Logo a seguir, Andreia Jacinto fez o tento de honra da Portugal com um remate de fora da área que embateu numa defesa contrária e traiu a sua guarda-redes (62).Ana Teles foi a primeira a entrar e a que mais mexeu com a partida, tendo-lhe pertencido os principais lances de perigo de Portugal, com destaque para um livre direto (74) e um remate (79) que obrigaram Maria Grhos a boas defesas.A Ronda de Elite vai realizar-se em 2020, mas o local e a data concreta só serão conhecidos em dezembro.Ao intervalo: 0-3.Marcadores:0-1, Ivana Fuso, 12 minutos.0-2, Sophie Weidauer, 17.0-3, Vanessa Fudalla, 41.0-4, Vanessa Fudalla, 60 (grande penalidade).1-4, Andreia Jacinto, 62.Equipas:- Portugal: Carolina Martins, Mariana Rosa, Ana Seiça, Sofia Silva, Bárbara Lopes, Ana Albuquerque (Daniela Santos, 84), Andreia Jacinto, Telma Encarnação (Ana Teles, 50), Marta Ferreira (Beatriz Barbosa, 63), Francisca Nazareth e Lara Pintassilgo (Luana Marques, 63).(Suplentes: Luísa Pinheiro, Daniela Santos, Ana Teles, Inês Barge, Beatriz Barbosa, Carolina Santana, Luana Marques e Vera Cid).Treinador: José Matos Paisana.- Alemanha: Wiebke Willebrandt (Maria Grohs, 46), Alicia-Sophie Gudorf, Anna Aehling, Greta Stegemann (Juliane Wirtz, 46), Laura Donhauser, Lotta Cordes, Sjoeke Nusken (Leonie Koster, 46), Gia Corley, Ivano Fuso, Vanessa Fudalla (Pauline Wimmer, 86) e Sophie Weidauer (Pauline Berning, 64).(Suplentes: Maria Grohs, Juliane Wirtz, Leonie Koster, Sophie Krall, Leonie Weber, Nicole Woldmann, Pauline Berning e Pauline Wimmer).Treinador: Kathrin Peter.Árbitra: Sabina Bolic (Croácia).Ação disciplinar: cartão amarelo para Sophie Weidauer (50).Assistência: cerca de 100 espetadores.