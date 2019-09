Sub-19: Portugal volta a vencer a Turquia em jogo particular

A seleção portuguesa feminina de Sub-19 voltou esta quinta-feira a vencer a Turquia, por 5-0, em jogo de preparação para a primeira fase de qualificação para o Europeu de 2020, na Geórgia.Depois de ter vencido na terça-feira por 3-0 no Municipal de Bragança, a seleção das quinas chegou hoje à 'mão cheia' de golos no Estádio São Sebastião, em Mirandela.Telma Encarnação, que tinha marcado no primeiro jogo, bisou, aos 58' e 62' minutos, num encontro em que marcaram também Marta Ferreira, aos 60, Francisca Narazeth, com uma 'roleta' sobre a guarda-redes, aos 85, e Ana Teles, aos 86.A equipa de sub-19 feminina prepara a campanha de apuramento para o Euro'2020, que decorrerá entre 2 e 8 de outubro, em Portugal, e no qual tem como adversárias no grupo 3 a Alemanha, Albânia e Azerbaijão.As duas primeiras classificadas dos 12 grupos, juntamente com as quatro terceiras mais bem classificadas, apuram-se para a ronda de elite, cujo sorteio decorrerá em 21 de novembro e os jogos já em 2020.A fase final do Europeu feminino de sub-19, competição em que Portugal foi semifinalista em 2012, realiza-se na Geórgia, em julho de 2020.