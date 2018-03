Continuar a ler

No final da partida, o técnico nacional José Paisana revelou que já esperava um jogo difícil frente a "uma formação forte, que foi sorteada no pote dois para a Ronda de Elite e que tem um percurso sustentado com jogadoras de qualidade".



"Houve momentos de jogo menos conseguidos, nomeadamente no que diz respeito à consistência que queremos. Tivemos pouco tempo juntos para preparar este jogo, mas mesmo assim conseguimos contrariar as adversidades. Foi um resultado positivo, diante de uma grande equipa e isso permite-nos ter confiança no futuro. Queremos chegar à Ronda de Elite mais fortes e este jogo e este triunfo contribuem para esse objetivo. Tratou-se de uma vitória importante no crescimento da equipa", acrescentou o treinador, em declarações ao site oficial da FPF.



As duas formações voltam a encontrar-se na quinta-feira em Almeirim, em novo duelo que serve de preparação para a Ronda de Elite, que Portugal disputa em Coimbra e Aveiro entre os próximos dias 2 e 8 de abril, frente a Sérvia, Dinamarca e País de Gales.



A Seleção Nacional sub-19 de futebol feminino venceu a Bélgica por 3-2 no primeiro de dois jogos de preparação. A partida, que se disputou esta terça-feira em Santarém, ficou resolvida ainda na primeira parte, tendo-se chegado ao intervalo com o resultado final.As belgas marcaram primeiro minuto, por Marie Minnaert, no entanto a resposta nacional não se fez esperar, com Joana Martins a dar a volta ao resultado com um bis (7’, pen e 20’). As visitantes ainda repuseram a igualdade por Gwen Duijsters (31’), mas Catarina Amado selou o triunfo pouco depois.

Autor: Cláudia Marques