Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Suécia-Portugal, 5-0: bolas paradas no pesadelo luso Sonho português de continuar no Euro ruiu aos pés do poderio sueco, que tinha deixado aviso





Kika Nazareth e Jéssica Silva foram o rosto do sentimento luso perante a festa sueca

• Foto: Reuters