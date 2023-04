Tatiana Pinto: «100 internacionalizações? É um marco importante, nunca pensei atingi-lo»

Tatiana Pinto frisou este sábado que cumprir 100 internacionalizações por Portugal, que atingirá se alinhar diante do País de Gales, na terça-feira, em jogo particular da seleção feminina de futebol, será um "marco importante" na sua carreira.

A jogadora de 29 anos, que foi titular na derrota por 2-1 diante do Japão, na quinta-feira, cumprirá 100 internacionalizações por Portugal, tal como Jéssica Silva, caso jogue face às galesas, novamente no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, no outro jogo de preparação tendo em vista o Campeonato do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia, em julho e agosto.

"É um marco importante, nunca pensei atingi-lo, e poder fazê-lo no próximo jogo é especial, pelo momento que a seleção está a viver e o futebol feminino em Portugal está a atravessar. Ficarei muito feliz. Poder fazê-lo com a Jéssica é especial, porque a conheço há muitos anos. Começámos a jogar juntas muito novinhas, conhecer as lutas uma da outra torna as coisas um pouco mais especiais", disse a médio, em declarações ao Canal 11.

Diante das galesas, a ambição passa por "ganhar", sabendo que "a dificuldade será muito grande porque 95% das jogadoras do País de Gales joga em Inglaterra, que tem um campeonato muito competitivo e agressivo". "São jogadoras que estão habituadas a jogar ao mais alto nível e, para nós, será um grande teste", disse, antevendo um jogo "muito físico".

O desaire com o Japão não foi desvalorizado, porque "não deixa de ser uma derrota e é importante" que as jogadoras sintam isso dessa forma, mas Tatiana Pinto lembrou que "o Japão é uma das equipas que melhor joga a nível mundial e já ganhou um campeonato do mundo [em 2011]".

Para a jogadora das espanholas do Levante, o jogo com a seleção nipónica "foi uma oportunidade muito grande" de Portugal continuar o seu "processo de aprendizagem e crescimento". "Fizemos coisas muito boas e é importante que saibamos disso porque não foi contra uma equipa qualquer", disse.

Tatiana Pinto considerou que, "em termos de números", esta talvez seja a sua melhor temporada. "Consegui dar um passo em frente, era isso que ambicionava quando regressei ao estrangeiro. Estou muito contente com isso e, somando a essa felicidade individual, o que temos feito na seleção, nomeadamente o apuramento para o Mundial, foi a cereja no topo do bolo", disse.

Portugal está integrado no Grupo E do Mundial e estreia-se a 23 de julho, diante dos Países Baixos (vice-campeãs mundiais), defronta o Vietname quatro dias depois, a 27 de julho, antes de encerrar a participação na fase de grupos perante as campeãs mundiais dos EUA, a 1 de agosto.