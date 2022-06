Tatiana Pinto: «Adversários já nos respeitam»

A três semanas do arranque do Europeu, Tatiana Pinto assumiu-se nervosa pelo arranque da competição, mas deixa claro que representar Portugal é algo que a enche de orgulho. Numa ação da marca desportiva que a apoia, a jogadora portuguesa mostrou-se ainda confiante na campanha lusa no torneio."Muitos nervos, ansiedade, tranquilidade QB. Muita responsabilidade, mas muito orgulho por representar o meu país nesta competição. É para isso que trabalho todos os dias", disse a portuguesa, que deixou uma espécie de aviso às rivais. "Tenho plena consciência que os adversários já nos respeitam, já nos olham olhos nos olhos. Acredito que somos uma seleção competente, consistente e com qualidade. Sem dúvida que vamos surpreender e fazer coisas muito boas", acrescentou a jogadora.Tatiana Pinto, refira-se, foi uma das três jogadoras escolhidas pela New Balance para divulgar os novos modelos VIVID SPARK, juntamente com as espanholas Claudia Zornoza (Real Madrid) e Sheila García (Atlético Madrid).