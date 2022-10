Tatiana Pinto 'avisada' sobre Islândia: «Temos de estar muito concentradas nas 'fortalezas' que são»

A futebolista Tatiana Pinto afirmou esta quinta-feira que Portugal deve "anular" o "poderio físico da Islândia" para vencer a segunda ronda do playoff europeu de apuramento para o Mundial feminino de futebol de 2023, na terça-feira.

Após o triunfo sobre a Bélgica na primeira ronda do playoff da UEFA, por 2-1, em Vizela, na quinta-feira, a seleção das quinas joga de novo como anfitriã na segunda ronda, em Paços de Ferreira, e espera novo êxito frente a uma seleção "muito mais física", com jogadoras "mais altas", que vai obrigar as jogadoras lusas a "estarem muito atentas e concentradas nas transições e nas bolas paradas".

"Temos de estar muito concentradas nas 'fortalezas' que elas são. O poderio físico é enorme. Se conseguirmos anular isso, vamos ganhar", vaticinou a médio de 28 anos, internacional por Portugal em 93 ocasiões, à margem do treino que decorreu em Guimarães.

Ainda em "processo de recuperação" do duelo com as belgas, Portugal deve observar com atenção "as forças e as debilidades" da seleção do norte do Atlântico e apresentar-se com a "calma" e a "maturidade" que exibiu na quinta-feira, acrescentou a jogadora do Levante, de Espanha.

"Foi dos jogos em que mais maturidade mostrámos. Soubemos ser racionais, pausar o jogo quando era necessário, acelerar, jogar curto e jogar longo. Para elas foi muito difícil", detalhou.

Ciente de que a equipa às ordens do selecionador Francisco Neto está "cada vez mais perto" do sonho do Mundial2023, Tatiana Pinto enalteceu ainda o "crescimento" luso nos jogos que decidem o acesso às fases finais das competições de seleções.

Se vencer a Islândia, Portugal qualifica-se para o Mundial, caso esteja entre as duas melhores seleções das três que se apuram via 'play-off' da UEFA.

Se for a pior das três apuradas, a equipa das 'quinas' segue para um 'play-off' intercontinental, na Nova Zelândia, para lutar pelas derradeiras três vagas com China Taipé, Tailândia, Camarões, Senegal, Papua Nova Guiné, Haiti, Panamá, Chile e Paraguai.

A fase final do Campeonato do Mundo será realizada na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023.