Tatiana Pinto: «Competir olhos nos olhos com qualquer seleção»

A internacional portuguesa Tatiana Pinto salientou esta terça-feira a crença de que todas as futebolistas da seleção feminina vão chegar ao Mundial na sua "melhor versão", estando a trabalhar no duro para essa estreia na competição."[Tem sido] Uma preparação longa e exigente, mas que é bastante necessária para que estejamos muito bem preparadas para o que aí vem", expressou, acrescentando: "É sofrer, numa forma positiva, e trabalhar duro estas semanas, para que o nosso objetivo principal seja chegarmos no nosso melhor e sermos a melhor versão de nós mesmas".

À margem de um evento de apresentação de uma campanha publicitária patrocinada por uma marca de cervejas, de apoio à equipa das 'quinas', Tatiana Pinto mostrou a sua crença em "competir olhos nos olhos com qualquer seleção" que apareça no caminho.

"A equipa veio das férias muito preparada. Acho que as jogadoras foram responsáveis, descansaram, divertiram-se, distraíram-se e treinaram-se. Isso também era importante, porque passamos muitos meses nesta rotina de treinar, jogar, descansar, treinar, jogar, descansar... É algo que nos causa muita fadiga. Portanto, também precisamos de uns momentos de descontração e desconexão. Sem dúvida que viemos todas com uma boa forma física e, agora, estamos aqui a preparar-nos o melhor possível", afirmou a média.

Após duas temporadas ao serviço das espanholas do Levante, que já oficializou a saída, Tatiana Pinto, de 29 anos, assumiu recentemente o posto de 'centenária' na seleção, ao somar a 100.ª internacionalização imediatamente antes da estreia no torneio mundial, para o qual Portugal vai depois de enfrentar Inglaterra e Ucrânia em jogos particulares.

"Vamos jogar a Inglaterra num estádio completamente esgotado, com 30 mil pessoas. Para nós, também é muito especial jogar nesses ambientes. Sem dúvida que vai ser um desafio de máxima exigência, mas é isso que precisamos, pois é o que vamos encontrar na Nova Zelândia. Portanto, não poderíamos pedir melhor", sentenciou a futebolista.

A seleção feminina concentrou-se na passada segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde permanecerá até 10 de julho, dia em que viaja para a Nova Zelândia - que organiza o Mundial em conjunto com a Austrália -, após dois jogos de caráter particular.

A equipa nacional terá testes contra Inglaterra, no sábado, e Ucrânia, dia 07 de julho, de preparação para os três confrontos do Grupo E do Mundial, contra os Países Baixos, em 23 de julho, o Vietname, em 27 de julho, e os Estados Unidos, no dia 01 de agosto.