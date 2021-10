Tatiana Pinto diz que é preciso ser paciente para "desmontar estratégia" da Bulgária

A futebolista internacional portuguesa Tatiana Pinto defendeu este domingo que Portugal tem de ser paciente no jogo de terça-feira, frente à Bulgária, em Plovdiv, do grupo H de apuramento para o Mundial'2023.

"Coletivamente, temos de ter muita paciência para desmontar a estratégia de uma equipa que defende muito atrás da linha da bola. Paciência e uma circulação rápida", disse a jogadora, em declarações à assessoria de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A centrocampista, que na última época deixou o Sporting e assinou pelas espanholas do Levante, falou antes de a equipa treinada por Francisco Neto viajar para a Bulgária, onde treinará já na segunda-feira, no Estádio Lokomotiv Plovdiv.

Para o jogo, Tatiana Pinto alertou também que a seleção não pode subestimar o adversário, que é último classificado do grupo, com duas derrotas nos dois jogos que disputou, com a Alemanha (7-0) e a Turquia (1-0).

"O maior erro que poderíamos cometer seria olhar para o ranking da Bulgária (79.ª classificada) e subestimar o adversário. Estar abaixo de Portugal nessa listagem da FIFA não quer dizer nada. As equipas com ranking menor têm sempre a motivação extra de subir o mais rapidamente possível", acrescentou.

No grupo H, Portugal segue em segundo lugar, com sete pontos, resultado de um empate e duas vitórias, apenas atrás da Alemanha, que tem o 'pleno' de triunfos em três jogos.

A Turquia é terceira, com quatro pontos, mas apenas dois jogos, enquanto Sérvia, Israel e Bulgária, com o mesmo número, ainda não pontuaram.

O jogo de terça-feira com a Bulgária segue-se à vitória obtida na quinta-feira diante da Sérvia (2-1), em jogo disputado no Estádio do Bonfim, em Setúbal.

Os vencedores de cada um dos nove grupos apuram-se diretamente para a fase final, a disputar na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023, enquanto os segundos classificados de cada grupo seguem para os 'play-off', a realizar em outubro de 2022.